Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) van de Unie goedgekeurd.

Daarmee krijgt de EU op de valreep een meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027 en moet het nieuwe jaar niet met voorlopige twaalfden aangevat worden.

De meerjarenbegroting zat, samen met het coronaherstelfonds, wekenlang geblokkeerd in de Raad. Hongarije en Polen lieten pas vorige week hun veto vallen nadat ze extra garanties hadden gekregen over het rechtsstaatmechanisme.

Dat mechanisme werd woensdagmiddag goedgekeurd door het Europees Parlement. Woensdagavond raakte ook het resultaat van de stemming over de meerjarenbegroting bekend. 548 parlementsleden stemden voor het MFK 2021-2027, 81 tegen en 66 onthielden zich.

Van de Belgische parlementsleden stemden de drie leden van Vlaams Belang tegen, net als Marc Botenga (PVDA). De drie N-VA'ers onthielden zich.

