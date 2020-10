Het Europees Parlement wil de Europese klimaatdoelstellingen nog verder optillen. Een nipte meerderheid van het halfrond heeft zich woensdag voorstander getoond van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 60 procent.

Het Europees Parlement stemde woensdag over de reductiedoelstellingen die moeten ingeschreven worden in de eerste bindende klimaatwet. Die veelbesproken wet moet ervoor zorgen dat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld wordt. Om dat doel te bereiken, had de Europese Commissie vorige maand voorgesteld om de tussentijdse reductiedoelstelling voor 2030 op te trekken van 40 naar 55 procent (in vergelijking met 1990).

Een meerderheid in het halfrond meent echter dat die inspanning nog niet zal volstaan. Met 352 tegen 326 stemmen bij 18 onthoudingen steunde het parlement woensdag een amendement dat de uitstoot tegen 2030 met 60 procent moet reduceren.

Het verhaal is evenwel nog niet ten einde. Er moet nog onderhandeld worden met de lidstaten. Daarvoor leggen de parlementsleden donderdag hun definitieve onderhandelingspositie vast.

