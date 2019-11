Een Europees collectief van 90 organisaties uit 17 lidstaten hebben vandaag/maandag een burgerinitiatief gelanceerd om het gebruik van synthetische pesticiden in de Europese Unie uit te faseren tegen 2035. Bedoeling is om de bijenpopulatie én de boeren te beschermen. Als de campagne tegen september volgend jaar meer dan een miljoen handtekeningen heeft verzameld, moeten de Europese Commissie en het Parlement de voorstellen in overweging nemen.

Het Europese burgerinitiatief 'Save Bees and Farmers' is een samenwerking tussen 90 organisaties uit 17 Europese lidstaten. De campagne is maandag gelanceerd. De initiatiefnemers willen bijen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van synthetische pesticiden, die vooral in de landbouw worden gebruikt. Tegelijkertijd wil het burgerinitiatief ook de boeren beschermen, tegen 'oneerlijke prijzen, grote bedrijven en het gebrek aan politieke steun', klinkt het. Concreet wil het burgercollectief dat de Europese landbouw tegen 2035 volledig vrij is van synthetische pesticiden.

Dat moet gefaseerd gebeuren, met een afbouw met 80 procent tegen 2030. Daarnaast moeten natuurlijke ecosystemen in landbouwgebied hersteld worden, en moeten boeren bijgestaan worden in die overgang. Dat kan door projecten op kleine schaal te steunen, en duurzame landbouw te bevorderen. Verzamelen de initiatiefnemers tegen september 2020 meer dan een miljoen handtekeningen uit verschillende lidstaten, dan is de Europese Commissie verplicht de voorstellen te overwegen en een gemotiveerd antwoord af te leveren.