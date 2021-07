Het Poolse sanctieregime voor rechters van het opperste gerechtshof en rechters van lagere rechtbanken moet worden aangepast. Dat zegt het Europees Hof van Justitie donderdag in een nieuw arrest. De onpartijdigheid en onafhankelijk van de rechterlijke macht in Polen kan niet meer worden gegarandeerd, luidt het.

Met het arrest geeft het Hof gelijk aan de Europese Commissie. Die heeft de rechters in Luxemburg gevraagd het sanctieregime te onderzoeken omdat ze vindt dat het in strijd is met het Europees recht.

Dat is inderdaad het geval, oordeelt het Hof nu. Het vraagt Polen zijn wetgeving aan te passen en de vastgestelde overtredingen weg te werken.

Die zijn niet van de minste. De disciplinaire kamer die in de schoot van het opperste gerechtshof is opgericht kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks beïnvloed worden door het Poolse parlement én de regering in Warschau, stelt het Hof vast. Ook van het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanstelling van de rechters en de leden van de disciplinaire kamer kan de onafhankelijkheid in vraag worden gesteld.

Druk en politieke controle

Dat beslissingen van gewone rechters beschouwd kunnen worden als inbreuken op het Poolse recht die bestraft kunnen worden, zet dan weer de deur open voor druk en politieke controle. 'Dit kan de onafhankelijkheid van de betrokken rechtbanken ondermijnen', leest het arrest.

Tot slot kunnen Poolse rechters gesanctioneerd worden als ze een prejudiciële vraag stellen aan het Europees Hof. 'Dit ondermijnt hun recht, of in sommige gevallen zelfs hun plicht, om vragen aan het Hof voor te leggen.'

