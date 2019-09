In het Europees Parlement hebben de leden van de commissie Economische en Monetaire Zaken woensdag met een ruime meerderheid ingestemd met de aanstelling van Christine Lagarde tot voorzitter van de Europese Centrale Bank.

Nadat Lagarde tijdens een hoorzitting haar beleidsintenties uit de doeken had gedaan, schaarden 37 Europarlementsleden zich woensdagavond in een geheime stemming achter de kandidatuur van de Française. Elf leden stemden tegen haar aanstelling en vier leden onthielden zich. Later in september volgt nog een plenaire stemming.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hadden Lagarde begin juli naar voren geschoven als opvolger van Mario Draghi. Het Europees Parlement heeft in de benoemingsprocedure enkel een adviserende stem. In oktober zullen de regeringsleiders de aanstelling van Lagarde formeel bekrachtigen.

De 63-jarige Lagarde vat op 1 november een mandaat van acht jaar aan. De vroegere Franse minister van Financiën en baas van het Internationaal Monetair Fonds wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de ECB.