Ondanks de waarschuwingen van China is een delegatie van het Europees Parlement aangekomen in Taiwan voor een driedaags bezoek. De reis moet een sterk signaal van Europese steun uitsturen op een moment dat China de druk op het onafhankelijke eiland aan het opvoeren is.

De zeven Europarlementsleden maken deel uit van de speciale parlementscommissie die zich bezighoudt met buitenlandse inmenging in democratische processen. Ze zullen 'Taiwanese ervaringen in de strijd tegen desinformatie en pogingen tot inmenging in de Taiwanse democratie, media, cultuur en onderwijs bespreken, evenals de Taiwanese inspanningen om de cyberveiligheid te versterken', luidt het in een mededeling van het parlement.

De delegatie wordt geleid door de Franse socialist Raphaël Glucksmann, één van de Europese politici die in maart gesanctioneerd werd door Peking. 'Dreigementen noch sancties zullen indruk op mij maken. Ik zal aan de zijde blijven staan van zij die vechten voor democratie en mensenrechten', zo tweette hij nog voor afreis naar Taipei. In Taiwan wordt de komst van de Europarlementsleden als 'betekenisvol' bestempeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over de eerste 'officiële' delegatie van het parlement ooit. 'Wij wachten met ongeduld op vruchtbare gesprekken over de verdediging van democratie, vrijheid, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten met onze Europese partners die dezelfde ideeën delen', luidt het in een mededeling. De parlementsleden ontmoeten onder meer president Tsai Ing-wen.

Het communistische regime in Peking, dat Taiwan als een Chinese provincie aanschouwt, heeft al scherp gereageerd op de reis. Het bezoek van de Europarlementsleden aan het eiland 'zou de fundamentele belangen van China aantasten en de gezonde ontwikkeling van de Chinees-Europese relaties in gevaar brengen', luidde het vooraf in een mededeling van de Chinese ambassade in Brussel. Peking reageerde vorige maand ook al furieus op het bezoek van een groep Franse senatoren aan Taiwan, en op het bezoek van de Taiwanese buitenlandminister Joseph Wu aan Tsjechië en Slovakijke, gevolgd door een stiekeme trip naar Brussel, waar hij Europarlementsleden ontmoette.

Het Europees Parlement schaarde zich op 20 oktober achter een eerste rapport over de politieke relaties en samenwerking met Taiwan. Daarin spraken de volksvertegenwoordigers al hun zorgen uit over de zware militaire, diplomatieke en economische druk die het communistische regime op het eiland uitoefent.

De zeven Europarlementsleden maken deel uit van de speciale parlementscommissie die zich bezighoudt met buitenlandse inmenging in democratische processen. Ze zullen 'Taiwanese ervaringen in de strijd tegen desinformatie en pogingen tot inmenging in de Taiwanse democratie, media, cultuur en onderwijs bespreken, evenals de Taiwanese inspanningen om de cyberveiligheid te versterken', luidt het in een mededeling van het parlement. De delegatie wordt geleid door de Franse socialist Raphaël Glucksmann, één van de Europese politici die in maart gesanctioneerd werd door Peking. 'Dreigementen noch sancties zullen indruk op mij maken. Ik zal aan de zijde blijven staan van zij die vechten voor democratie en mensenrechten', zo tweette hij nog voor afreis naar Taipei. In Taiwan wordt de komst van de Europarlementsleden als 'betekenisvol' bestempeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het over de eerste 'officiële' delegatie van het parlement ooit. 'Wij wachten met ongeduld op vruchtbare gesprekken over de verdediging van democratie, vrijheid, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten met onze Europese partners die dezelfde ideeën delen', luidt het in een mededeling. De parlementsleden ontmoeten onder meer president Tsai Ing-wen. Het communistische regime in Peking, dat Taiwan als een Chinese provincie aanschouwt, heeft al scherp gereageerd op de reis. Het bezoek van de Europarlementsleden aan het eiland 'zou de fundamentele belangen van China aantasten en de gezonde ontwikkeling van de Chinees-Europese relaties in gevaar brengen', luidde het vooraf in een mededeling van de Chinese ambassade in Brussel. Peking reageerde vorige maand ook al furieus op het bezoek van een groep Franse senatoren aan Taiwan, en op het bezoek van de Taiwanese buitenlandminister Joseph Wu aan Tsjechië en Slovakijke, gevolgd door een stiekeme trip naar Brussel, waar hij Europarlementsleden ontmoette. Het Europees Parlement schaarde zich op 20 oktober achter een eerste rapport over de politieke relaties en samenwerking met Taiwan. Daarin spraken de volksvertegenwoordigers al hun zorgen uit over de zware militaire, diplomatieke en economische druk die het communistische regime op het eiland uitoefent.