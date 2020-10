Turkije hekelt de dreiging met sancties van de Europese Unie in een reactie op de vermeende illegale activiteiten van Turkije in het oostelijke deel van het Middellandse-Zeegebied. 'Het voortdurende gebruik van sanctieretoriek is niet constructief', zei het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. 'De EU moet begrijpen dat zij op deze manier niets zullen bereiken.'

Na lange debatten op donderdag hebben de Europese leiders op een Europese top in Brussel een akkoord goedgekeurd waarin ze Ankara opnieuw oproepen om een einde te maken aan de unilaterale en 'illegale' activiteiten in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Turkije was met Cyprus en Griekenland de voorbije maanden in aanvaring gekomen, omdat het land gasboringen uitvoerde in de Griekse en Cypriotisch territoriale wateren. De Europese Unie had donderdag aangegeven bereid te zijn om een constructieve dialoog met Turkije aan te gaan. Echter, 'als Ankara doorgaat met zijn illegale activiteiten, zullen we alle instrumenten gebruiken die ons ter beschikking staan', waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Zowel de Cypriotische president Nikos Anastasiadis als de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis toonden zich tevreden met het akkoord.