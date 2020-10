De Europese Commissie start een inbreukprocedure op tegen het Verenigd Koninkrijk omdat het land het brexit-akkoord dat in 2019 gesloten werd met de voeten dreigt te treden.

Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een korte verklaring.

Het probleem is de Britse 'Internal Market Bill', een wetsontwerp van de regering-Johnson dat ministers en het parlement de mogelijkheid zou bieden bepaalde verplichtingen van het akkoord naast zich neer te leggen. 'Dit wetsontwerp is een duidelijke overtreding van de verplichting tot 'goeder trouw' die in het terugtrekkingsakkoord vervat zit', zei von der Leyen. 'Als dit ontwerp in zijn huidige vorm wordt aangenomen, zal dat een duidelijke overtreding zijn van het Noord-Ierse protocol.'

Dat protocol werd mee met het brexit-akkoord onderhandeld en regelt de bijzondere status van Noord-Ierland na het Britse vertrek uit de Europese Unie.

