De Europese Commissie daagt Spanje en Bulgarije voor het hoogste gerechtshof in de EU omdat de landen herhaaldelijk de Europese normen voor luchtkwaliteit hebben overschreden. Daarmee is het recht van hun burgers op schone lucht geschonden, stelt de Commissie.

Milieukoepel EEB spreekt van een belangrijk signaal. 'We zijn blij met dit initiatief van de Commissie om er een breekpunt van te maken en ons te beschermen tegen ongezonde lucht', zegt Margherita Tolotto van de het EEB. 'Het falen van nationale overheden om de limieten op luchtvervuiling af te dwingen is een bedreiging voor de gezondheid van hun bevolking, en het is hoog tijd dat ze rekenschap afleggen voor hun gebrek aan actie.'

De Commissie beschuldigt Bulgarije van 'aanhoudende inbreuken' op het vlak van de limieten rond zwaveldioxide (SO2), vooral afkomstig van steenkool. In 2017 werd Bulgarije al eens voor de rechtbank gedaagd, toen voor te hoge fijnstofwaarden.

Ook milieu-organisaties in Bulgarije zelf zijn blij met de actie van de commissie. 'Niet alleen slaagt Bulgarije er niet in om de limieten voor SO2 af te dwingen; de regering stond zelfs een uitzondering toe voor een van de grootste steenkoolcentrales in de regio', zegt Ivaylo Hlebarov van Friends of the Earth Bulgarije. 'Het is een duidelijk teken dat Bulgarije vasthoudt aan vuile steenkool ten koste van de eigen volksgezondheid. De beslissing van de commissie is welkom.'

Diesel

Spanje wordt er dan weer van beschuldigd de waarden voor stikstofdioxide te overschrijden, vervuiling die vooral afkomstig is van dieseltransport. Vorige maand nog riepen Spaanse milieuverenigingen de commissie op om in te grijpen nadat de burgemeester van Madrid had beslist de lage emissiezone in de stad af te schaffen.

'Spanje stelt actie te lang uit', zegt Samuel Martín-Sosa van Ecologistas en Acción in Spanje. 'De meest vervuilde steden zoals Madrid en Barcelona begrijpen dat je auto's buiten de stad moet houden in de strijd tegen de klimaatverandering, maar recente beslissingen gaan in de andere richting. De beslissing van de commissie om Spanje voor de rechtbank te dagen, is coherent. Het geduld van Europa raakt op.'