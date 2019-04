'De Rode Zee is van groot strategisch belang voor Europa', weet professor Jonathan Holslag (VUB). 'Militair was Europa echter vaak in de verste verste niet te bespeuren.'

Zo'n vijf jaar geleden vroeg het Europees Parlement me om advies voor een nieuwe maritieme strategie. Het parlement was met name bezorgd over de toenemende maritieme invloed van China, maar ook over uitdagingen zoals piraterij en terrorisme. Een van mijn aanbevelingen destijds was dat de Europese landen zouden samenwerken rond het handvol vliegdekschepen die ze nog hadden. Vliegdekschepen blijven onmisbare platformen, maar landen als Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vinden het steeds moeilijker voldoende schepen vrij te maken voor hun escorte. Die gezamenlijke Europese ontplooiing is nu een feit. Deense, Portugese en Britse oorlogsbodems trokken mee op met de Charles de Gaulle in de Rode Zee. Een kleine mijlpaal, maar een volwaardige maritieme strategie voor die regio is nog veraf.

...