De lidstaten van de Europese Unie hebben besloten om het pesticide chloorpyrifos vanwege de gezondheidsrisico's te bannen van de Europese markt. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

Vertegenwoordigers van de lidstaten stemden vrijdag in met het voorstel van de Commissie om de vergunningen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl niet te verlengen.

De markttoelating verstrijkt eind januari 2020. Dan kan er nog maximaal drie maanden toegekend worden om eventuele stocks van deze producten te verwijderen.

Chloorpyrifos is sinds 2006 toegelaten in de Europese Unie en wordt onder meer gebruikt om fruit en groenten te beschermen tegen bodeminsecten. Het product wordt maar beperkt gebruikt. In acht lidstaten geldt al een verbod. In België mag chloorpyrifos enkel door professionals onder bepaalde voorwaarden aangewend worden.

Het voorstel van de Commissie volgde op een studie van het Europees voedselveiligheidsagentschap Efsa, dat tot de conclusie kwam dat het middel mogelijk neurologische schade kan aanrichten tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen en mogelijk ook genetische mutaties kan veroorzaken.