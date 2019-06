En ze zijn vertrokken: de campagne van de Britse Conservatieven voor een nieuwe partijleider en premier ging deze week van start. 'Als de wedloop naar Downing Street 10 een ding bevestigt, dan is het dat de fantasten de halve wereld hebben,' zegt Lia van Bekhoven.

Het was natuurlijk onvermijdelijk. Voeg of laat zouden de politici die zich warm lopen voor het Conservatieve partijleiderschap, verantwoording moeten afleggen voor hun jeugdzondes. In het hele land zoekt de pers naar verhalen over kandidaten die vroeger spijbelden, ooit in hun handtas kotsten bij de paardenrennen op Ascot of achter een roofoverval zaten.

...