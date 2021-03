De Europese Unie (EU) zal de militaire missie Irini, die op de Middellandse Zee helpt om het VN-wapenembargo tegen Libië af te dwingen, met twee jaar verlengen tot eind maart 2023, zo hebben twee functionarissen woensdag gemeld. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen het besluit aanstaande maandag formaliseren.

De EU lanceerde de missie Irini in de lente van 2020 om schepen te inspecteren die ervan verdacht worden om wapens te smokkelen naar de strijdende partijen in Libië. De missie omvat momenteel vier militaire schepen, zes vliegtuigen en satellieten. De soldaten voerden al meer dan 2.300 controles uit, en maakten al 22 meldingen van schendingen van het embargo over aan het sanctiecomité van de VN.

Het VN-wapenembargo tegen Libië is tien jaar geleden ingesteld, maar een VN-expertengroep stelde eerder deze week in een rapport dat de maatregel verre van doeltreffend is. In het land woedde jarenlang een burgeroorlog waarbij de strijdende partijen buitenlandse steun genoten. Turkije en Qatar steunden de regering in Tripoli, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte schaarden zich achter krijgsheer Khalifa Haftar in het oosten van het land. Vorig jaar botste de EU nog met Turkije toen militairen van Irini een Turks schip wilde controleren.

Nieuwe interim-regering

Met de verlenging van het mandaat van Irini wil de EU volgens de functionarissen het broze vredesproces in Libië ondersteunen. Maandag heeft een nieuwe interim-regering onder leiding van premier Abdoel-Hamid Mohammed Dbeibeh de eed afgelegd. Bedoeling is dat Dbeibeh het land onder zijn hoede neemt tot aan de verkiezingen op 24 december. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, brengt donderdag een bezoek aan het hoofdkwartier van Irini in Rome en overleg met de Italiaans regering. Vrijdag trekt de Spanjaard naar de basis van Sigonella op Sicilië en bezoekt hij één van de schepen van de missie.

De EU lanceerde de missie Irini in de lente van 2020 om schepen te inspecteren die ervan verdacht worden om wapens te smokkelen naar de strijdende partijen in Libië. De missie omvat momenteel vier militaire schepen, zes vliegtuigen en satellieten. De soldaten voerden al meer dan 2.300 controles uit, en maakten al 22 meldingen van schendingen van het embargo over aan het sanctiecomité van de VN. Het VN-wapenembargo tegen Libië is tien jaar geleden ingesteld, maar een VN-expertengroep stelde eerder deze week in een rapport dat de maatregel verre van doeltreffend is. In het land woedde jarenlang een burgeroorlog waarbij de strijdende partijen buitenlandse steun genoten. Turkije en Qatar steunden de regering in Tripoli, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte schaarden zich achter krijgsheer Khalifa Haftar in het oosten van het land. Vorig jaar botste de EU nog met Turkije toen militairen van Irini een Turks schip wilde controleren.Nieuwe interim-regering Met de verlenging van het mandaat van Irini wil de EU volgens de functionarissen het broze vredesproces in Libië ondersteunen. Maandag heeft een nieuwe interim-regering onder leiding van premier Abdoel-Hamid Mohammed Dbeibeh de eed afgelegd. Bedoeling is dat Dbeibeh het land onder zijn hoede neemt tot aan de verkiezingen op 24 december. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, brengt donderdag een bezoek aan het hoofdkwartier van Irini in Rome en overleg met de Italiaans regering. Vrijdag trekt de Spanjaard naar de basis van Sigonella op Sicilië en bezoekt hij één van de schepen van de missie.