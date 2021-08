De Europese Unie trekt het bedrag dat ze vrijmaakt voor humanitaire hulp aan Afghanen in nood op van iets meer dan 50 miljoen euro tot ruim 200 miljoen euro. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag bekendgemaakt, enkele uren voor de digitale G7-top over Afghanistan.

Details over de hulpverlening ontbreken voorlopig nog. Een Commissiewoordvoerder kon wel al zeggen dat het geld niet alleen voor hulp in Afghanistan zelf bestemd is, maar ook voor projecten in de buurlanden en de ruime regio rond Afghanistan - onder andere met betrekking tot de opvang van gevluchte Afghanen. Het geld komt hoe dan ook bovenop de steun die de individuele EU-landen nu reeds vrijmaken.

Om 15.30 uur neemt von der Leyen deel aan het G7-overleg over Afghanistan. Brits premier en G7-voorzitter Boris Johnson heeft de digitale top georganiseerd om de reactie van de internationale gemeenschap op de crisis beter te coördineren. Ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel neemt aan het overleg deel. Na afloop van het beraad, omstreeks 17 uur, houden von der Leyen en Michel samen een persconferentie.

