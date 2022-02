De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag vijf namen toegevoegd aan de lijst van personen tegen wie sanctiemaatregelen gelden voor de illegale annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Intussen neemt de zenuwachtigheid toe over de mogelijke erkenning door de Russische president Vladimir Poetin van de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk.

De personen van wie de Europese tegoeden nu vastgezet worden en die de EU niet meer binnen mogen, zijn de leden van de Doema, het Russische parlement, die in september vorig jaar verkozen zijn om de Krim en stad Sebastopol te vertegenwoordigen. Ook de voorzitter en de vicevoorzitter van de kiescommissie van Sebastopol worden aan de sanctielijst toegevoegd.

De Krim en Sebastopol werden acht jaar geleden door Rusland geannexeerd, maar de internationale gemeenschap erkent die annexatie niet. Voor de EU blijft het om Oekraïens grondgebied gaan. Politici die de regio vertegenwoordigen in de Doema worden dan ook medeschuldig beschouwd aan het schenden van de territoriale integriteit en de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Na de verovering van de Krim in 2014 legde de EU een sanctielijst aan waarop nu 193 personen en 48 entiteiten staan.

De nieuwe sancties staan los van de huidige crisis aan de Russisch-Oekraïense grens, maar ook in die context vreest de EU dat Moskou de integriteit van Oekraïne zal schenden - al hoeft Rusland daarvoor niet per se zijn buurland binnen te vallen. Zo waarschuwde de Estse premier Kaja Kallas er maandag voor dat als Poetin de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde 'volksrepublieken' Donetsk en Loehansk in het oosten van het land erkent, dat 'een grote escalatie' van het conflict zou zijn en een 'duidelijke en ernstige schending van het internationaal recht en de territoriale integriteit van Oekraïne'.

Meer zelfs, volgens Kallas zou zo'n beslissing van Poetin het definitieve einde betekenen van de Minsk-akkoorden. 'Door 'neen' te zeggen tegen een politieke oplossing die op de akkoorden van Minsk is gebaseerd, zou het Kremlin de deur dicht doen voor diplomatie en een excuus creëren voor oorlog.'

