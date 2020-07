De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, verwacht maandag een doorbraak in de gesprekken over een groot relancefonds en een nieuwe meerjarenbegroting. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel hopen op een compromis op de vierde dag van het marathonoverleg, maar blijven voorzichtig.

De Europese top herneemt maandag om 16.00 uur in het Europagebouw in Brussel. De staatshoofden en regeringsleiders gingen maandag in de vroege uurtjes zonder akkoord uit elkaar. Centraal in de debatten staat de totale omvang van het relancefonds dat de komende jaren met gezamenlijk geleend geld vele honderden miljarden euro's in de economieën van zwaar getroffen landen als Italië en Spanje moet pompen.

Bij hun aankomst maandagnamiddag drukten president Macron en kanselier Merkel hun hoop op een akkoord over het relanceplan uit. De gesprekken hernemen 'met mogelijke hoop op een compromis. Er ligt nog niets vast, dus ik zal extreem voorzichtig blijven', aldus Macron.

'Vorige nacht hebben we na lange onderhandelingen een kader voor een mogelijk akkoord gevonden. Het is een stap vooruit en dat biedt hoop dat vandaag een akkoord kan worden gevonden, of dat ten minste een akkoord mogelijk is', luidde het bij Merkel.

Commissievoorzitster von der Leyen verwacht een doorbraak. 'Ik heb de indruk dat de Europese leiders echt een akkoord willen. Ik ben positief over vandaag. We zijn er nog niet , maar de zaken bewegen in de juiste richting.' Volgens haar is de beslissende fase nu aangebroken. 'We hebben een oplossing nodig, de Europese burgers hebben een oplossing nodig. De Europese Unie heeft een oplossing en een akkoord nodig om deze crisis te overwinnen en Europa voor te bereiden op de toekomst'. (Belga)

