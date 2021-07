De Europese Unie heeft nog eens 11 derde landen opgelijst waarvan de inwoners de toegang tot de EU niet meer mag worden ontzegd. Daarmee wordt het aantal landen waarvoor niet langer een beperking op niet-essentiële reizen naar de EU geldt, uitgebreid naar 27.

De Raad evalueert om de veertien dagen de lijst met landen waarvoor het geldende inreisverbod kan worden opgeheven. Twee weken geleden werden de Verenigde Staten toegevoegd, voortaan mogen ook reizigers uit Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Brunei, Canada, Jordanië, Montenegro, Qatar, Moldavië, Saoedi-Arabië en Kosovo opnieuw naar Europa komen.

Het verbod op niet-essentiële reizen naar de EU werd uiteraard naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerd. Om te bepalen voor welke landen die algemeen geldende beperking mag worden opgeheven, baseert de EU zich op de epidemiologische situatie in elk land, de manier waarop het coronavirus er bestreden wordt en de betrouwbaarheid van beschikbare data. Van de geselecteerde landen wordt reciprociteit verwacht: hun inwoners mogen de EU alleen maar binnen als ze omgekeerd ook geen inreisverbod voor Europeanen (meer) opleggen.

De beslissing op Europees niveau is strikt genomen een aanbeveling. Finaal blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de reisbeperkingen die al dan niet worden opgelegd. Hetzelfde geldt voor de reizen binnen de Europese Unie. Daar heeft Duitsland tegen zere schenen geschopt toen het deze week aankondigde dat het reizigers uit Portugal wil weren, wegens de hoge circulatie van de deltavariant van het coronavirus. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen herinnerde er donderdag nog eens aan dat de EU-landen zich op een noodremprocedure kunnen beroepen als in een bepaalde regio de virussituatie snel verslechtert, maar dat de lidstaten wel gecoördineerd moeten optreden. 'Ik ben er zeker van dat Duitsland en Portugal hun eigen aanbeveling zullen volgen', zei ze.

