De Europese Unie heeft het niet-essentiële personeel van haar vertegenwoordiging in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangeraden het land te verlaten en van buiten Oekraïne te telewerken. De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen zaterdag met elkaar telefoneren

'We gaan niet over tot een evacuatie', aldus Peter Stano, een woordvoerder van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en defensiebeleid. 'Momenteel heeft het niet-essentiële personeel de mogelijkheid om van buiten Oekraïne te telewerken.' De Verenigde Staten en Groot-Brittannië riepen hun landgenoten eerder op de dag op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, in het licht van de gespannen situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen zaterdag met elkaar telefoneren naar aanleiding van de oplopende spanningen rond Oekraïne. Dat melden zowel het Witte Huis als het Kremlin vrijdagavond.

"Van Amerikaanse zijde is inderdaad verzocht om een gesprek met president Poetin", zo zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen het persbureau Interfax. Peskov zei ook dat Poetin naar verwachting zaterdag met de Franse president Emmanuel Macron zal spreken. Volgens het Witte Huis werd het voorstel door Russen gelanceerd en werd zaterdagochtend (Amerikaanse tijd) geprik

'We gaan niet over tot een evacuatie', aldus Peter Stano, een woordvoerder van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands en defensiebeleid. 'Momenteel heeft het niet-essentiële personeel de mogelijkheid om van buiten Oekraïne te telewerken.' De Verenigde Staten en Groot-Brittannië riepen hun landgenoten eerder op de dag op Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten, in het licht van de gespannen situatie aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen zaterdag met elkaar telefoneren naar aanleiding van de oplopende spanningen rond Oekraïne. Dat melden zowel het Witte Huis als het Kremlin vrijdagavond. "Van Amerikaanse zijde is inderdaad verzocht om een gesprek met president Poetin", zo zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen het persbureau Interfax. Peskov zei ook dat Poetin naar verwachting zaterdag met de Franse president Emmanuel Macron zal spreken. Volgens het Witte Huis werd het voorstel door Russen gelanceerd en werd zaterdagochtend (Amerikaanse tijd) geprik