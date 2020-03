De Europese Unie 'verwerpt duidelijk het gebruik door Turkije van migratiedruk voor politieke doeleinden'. Dat zeggen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in een gemeenschappelijke verklaring, na een spoedvergadering over de onrust aan de Grieks-Turkse grens. Ze dringen er bij Turkije op aan de bepalingen van de Turkijedeal van 2016 'totaal uit te voeren'.

Ankara probeerde de afgelopen dagen de steun van de Europese Unie te krijgen in zijn conflict met Syrië en Rusland. Het land probeerde dat door vluchtelingen over te brengen naar de grens met Griekenland, met de boodschap dat Europa zijn grenzen zou openen. Dat gebeurde echter niet: de Grieken houden, op vraag van Brussel, de grens met Turkije potdicht. De vluchtelingen zouden blijven komen als Europa de Turkse acties niet steunde.

In de vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken stelde de Europese commissie een zespuntplan voor dat Griekenland moet helpen bij de 'uitzonderlijke situatie'. 'We moeten ondubbelzinnig tonen dat de hele Europese Unie steun geeft aan landen die geconfronteerd worden met externe druk', zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de commissie.

Eerder op de dag hadden de Turken al ontkend dat ze Europa proberen te chanteren - verschillende Europese leiders hadden uitspraken in die zin gedaan. 'We hebben de vluchtelingen nooit beschouwd als een middel voor politieke chantage', aldus een woordvoerder van de Turkse president.

Ankara probeerde de afgelopen dagen de steun van de Europese Unie te krijgen in zijn conflict met Syrië en Rusland. Het land probeerde dat door vluchtelingen over te brengen naar de grens met Griekenland, met de boodschap dat Europa zijn grenzen zou openen. Dat gebeurde echter niet: de Grieken houden, op vraag van Brussel, de grens met Turkije potdicht. De vluchtelingen zouden blijven komen als Europa de Turkse acties niet steunde. In de vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken stelde de Europese commissie een zespuntplan voor dat Griekenland moet helpen bij de 'uitzonderlijke situatie'. 'We moeten ondubbelzinnig tonen dat de hele Europese Unie steun geeft aan landen die geconfronteerd worden met externe druk', zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de commissie. Eerder op de dag hadden de Turken al ontkend dat ze Europa proberen te chanteren - verschillende Europese leiders hadden uitspraken in die zin gedaan. 'We hebben de vluchtelingen nooit beschouwd als een middel voor politieke chantage', aldus een woordvoerder van de Turkse president.