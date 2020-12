EU-leiders tekenen brexit-handelsakkoord

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, hebben woensdagvoormiddag het brexit-handelsakkoord officieel ondertekend. Het akkoord moet donderdag om middernacht in werking treden. De ceremonie was via livestream te volgen.

De twee Europese leiders ondertekenden het akkoord voor het oog van de camera's, met Europese vlaggen op de achtergrond. De documenten moeten met een vliegtuig van de Royal Air Force naar Londen gevlogen zetten, waar ook premier Boris Johnson er zijn handtekening onder zal zetten. Michel sprak van een 'eerlijk en evenwichtig akkoord dat de fundamentele belangen van de Europese Unie ten volle verdedigt en stabiliteit en voorspelbaarheid schept voor burgers en bedrijven'. Volgens Michel is de EU ook paraat om 'schouder aan schouder' met het Verenigd Koninkrijk belangrijke uitdagingen aan te gaan, zoals de klimaatverandering en de globale aanpak van pandemieën. Het akkoord zal nog worden onderzocht door het Europese Parlement en de Europese Raad. De bekrachtiging door de EU volgt later. De inwerkingtreding vanaf 1 januari is voorwaardelijk. Die voorlopige goedkeuring moet een al te grote economische breuk aan het begin van het nieuwe jaar voorkomen: de Britten verlaten al op 1 januari de Europese interne markt en de douane-unie, wat het Europees Parlement te weinig tijd geeft om de tekst nog te ratificeren. Dat zal begin volgend jaar gebeuren. Aan de overkant van het Kanaal keurt het parlement de deal wellicht vandaag/woensdag al goed. Het handelsakkoord, dat zowat 1.250 pagina's telt, waarborgt onbeperkte handel van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zonder tarieven of quota en regelt ook de samenwerking rond onder meer visserij, vlieg- en wegvervoer en energievoorziening.