De Europese Commissie bestempelt de instroom van migranten in Litouwen als een Wit-Russische 'daad van agressie'. Dat heeft eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson maandag duidelijk gemaakt bij een bezoek aan het land.

De EU beticht de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko ervan een migratiecrisis aan de grens met Litouwen uit te lokken. Hij zou vluchten vanuit Irak naar Wit-Rusland organiseren om de migranten vervolgens zonder documenten naar de grens met de Europese Unie te laten afreizen.

'Dit is niet in de eerste plaats een migratiecrisis. Dit is een daad van agressie', zei Johansson aan reporters in de hoofdstad Vilnius. Volgens de eurocommissaris moet duidelijk zijn dat 'er geen vrije toegang tot de EU' bestaat. Johansson stelde vast dat vele instromende migranten 'waarschijnlijk' geen vluchtelingen met recht op bescherming zijn. Ze moeten volgens haar teruggestuurd worden naar hun land van oorsprong.

Johansson beloofde financiële steun. Ze stipte ook aan dat het EU-grensbewakingsagentschap Frontex inmiddels meer dan 100 grenswachters naar het land heeft gestuurd. Naast bijkomende patrouilles aan de grens heeft het land nood aan tolken en officieren voor de verwerking van asielaanvragen, zei premier Ingrida Simonyte. Ze wil de grens met Wit-Rusland naar eigen zeggen ook fysiek beter beveiligen, los van Europese bijstand.

Loekasjenko

Loekasjenko had ermee gedreigd migranten vrije doorgang te verlenen, als vergelding op de sancties die de EU het land heeft opgelegd wegens de onderdrukking van het straatprotest na de verkiezingen van augustus vorig jaar. Vooral Litouwen, dat een 680 kilometer lange grens met Wit-Rusland deelt, betaalt de tol.

Volgens officiële Litouwse cijfers werden al meer dan 3.500 migranten onderschept, terwijl er over heel 2020 slechts 81 mensen werden opgepakt. Vorige week probeerden op één dag 200 mensen de grens over te steken.

