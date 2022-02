De Europese Unie gaat Russische activa blokkeren en de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten stoppen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdagochtend aangekondigd in een reactie op de Russische inval in Oekraïne.

'We zullen strategische sectoren van de Russische economie viseren door de toegang tot technologie en markten die essentieel zijn voor Rusland te blokkeren. We zullen de economische basis van Rusland verzwakken en zijn capaciteit om te moderniseren', verklaarde von der Leyen.

Daarnaast zal de EU 'Russische activa in de EU bevriezen en de toegang van Russische banken tot de Europese financiële markten stoppen'.

De sancties worden donderdagavond voorgelegd op een spoedbijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, die het licht op groen moeten zetten voor wat hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell bestempelde als 'het zwaarste pakket sancties dat we ooit hebben geïmplementeerd'.

De Europese sancties worden volgens von der Leyen nauw afgestemd op die van partners als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en Australië. 'Deze sancties zijn ontworpen om een zware tol te eisen voor de belangen van het Kremlin en hun mogelijkheden om oorlog te financieren', verzekerde de voorzitter van de Europese Commissie.

'Cynische argumenten'

Von der Leyen veroordeelde 'de barbaarse aanval' en 'de cynische argumenten om die te rechtvaardigen'. Voor haar is duidelijk dat Rusland niet enkel de Donbass-regio of Oekraïne viseert, maar 'de stabiliteit in Europa en de hele internationale vredesorde'. 'We zullen president Poetin daarvoor verantwoordelijk houden', verzekerde ze. 'We gaan niet toelaten dat president Poetin de veiligheidsarchitectuur neerhaalt die Europa decennialang vrede en stabiliteit heeft gegeven.'

Woensdagavond keurde de Europese Unie al een eerste batterij sancties goed in reactie op de Russische erkenning van de Oost-Oekraïense 'volksrepublieken' Donetsk en Loegansk als onafhankelijke gebieden. Die bevatten individuele sancties tegen onder meer defensieminister Sergej Sjojgoe en andere ministers, de stafchef van het presidentieel kabinet, militaire bevelhebbers, parlementsleden en hoofdredactrice Margarita Simonjan van Russia Today. De sancties legden ook de handel met Donetsk en Loehansk aan banden en beperken de toegang van de Russische autoriteiten tot Europese kapitaalmarkten en financiële diensten.

