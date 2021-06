De Europese Unie aanziet de beslissing van een rechtbank in Moskou tegen de organisaties van oppositieleider Aleksej Navalny als 'de meest ernstige poging van de Russische regering tot nu toe om onafhankelijke politieke oppositie te onderdrukken'. De organisatie heeft zelf al laten weten de strijd tegencorruptie te zullen voortzetten.

Dat stelt hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell donderdag. De beslissing heeft volgens Borrell tot doel de invloed van het politieke netwerk van Navalny FBK te kortwieken in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. 'Het is een ongefundeerde beslissing die een negatief patroon bevestigt van systematische onderdrukking van mensenrechten en vrijheden die verankerd zijn in de Russische grondwet', stelt de hoge vertegenwoordiger in een verklaring. De uitspraak zal volgens hem 'verstrekkende gevolgen' hebben voor de politieke oppositie en kritische stemmen in de Russische samenleving.

Een rechtbank in Moskou heeft de organisaties van Navalny woensdag als 'extremistisch' gebrandmerkt. Medewerkers van als extremistisch bestempelde bewegingen riskeren zware gevangenisstraffen in Rusland. Bovendien kondigde president Vladimir Poetin vorige week een wet af die medewerkers van deze organisaties verbiedt aan verkiezingen deel te nemen.

Josep Borrell © Getty Images

Eerder hadden ook de Verenigde Staten al scherpe kritiek geuit. 'Met deze maatregel heeft Rusland een van de weinig overblijvende onafhankelijke politieke bewegingen van het land feitelijk gecriminaliseerd', stelde Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdag al vast. Net als de EU dringen de VS ook opnieuw aan op de onmiddellijke vrijlating van de voornaamste Russische criticaster van het Kremlin.

President Joe Biden heeft volgende week in Zwitserland een ontmoeting met Poetin. De komende dagen zal de houding tegenover Rusland aan bod komen in het Engelse Cornwall, waar hij samen met de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie neerstrijkt voor een G7-top. 'We gaan ons geloof in open samenlevingen, multilateralisme en democratische waarden bevestigen', blikte de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vooruit.

FBK belooft strijd tegen corruptie verder te zetten

De anticorruptiestichting FBK heeft donderdag gezegd haar strijd te zullen voortzetten. De aankondiging komt er daags nadat de organisatie door de Russische justitie als extremistisch werd bestempeld.

'We werden wakker met een destructieve glimlach op onze lippen. We blijven de corruptie bestrijden', schreef FBK op Twitter, waarmee het ironisch verwees naar het extremistische label dat de organisatie woensdag kreeg opgeplakt.

Medewerkers van als extremistisch bestempelde bewegingen riskeren zware gevangenisstraffen in Rusland. Bovendien kondigde president Vladimir Poetin vorige week een wet af die medewerkers van deze organisaties verbiedt aan verkiezingen deel te nemen.

'We zullen ons plan trekken, we evolueren, we passen ons aan', postte Navalny op Instagram. 'Maar we zullen niet terugdeinzen voor onze doelen en onze ideeën. Het is ons land en we hebben geen ander.' Ook Washington, Londen en de Europese Unie veroordeelden de beslissing scherp.

Volgens een Kremlinwoordvoerster wijst de snelle reactie van de Verenigde Staten erop dat Navalny een Amerikaanse 'agent' is. 'Twee uur na de uitspraak leggen ze een speciale verklaring af', verklaarde Maria Zakharova op staatsradio Vesti-FM. 'Ze tonen zo'n politieke ijver omdat degenen die zij steunden geraakt worden.'

De organisatie van Navalny, die zelf in een strafkolonie zit, staat te boek als de grootste oppositiepartij in Rusland.

Dat stelt hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell donderdag. De beslissing heeft volgens Borrell tot doel de invloed van het politieke netwerk van Navalny FBK te kortwieken in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september. 'Het is een ongefundeerde beslissing die een negatief patroon bevestigt van systematische onderdrukking van mensenrechten en vrijheden die verankerd zijn in de Russische grondwet', stelt de hoge vertegenwoordiger in een verklaring. De uitspraak zal volgens hem 'verstrekkende gevolgen' hebben voor de politieke oppositie en kritische stemmen in de Russische samenleving. Een rechtbank in Moskou heeft de organisaties van Navalny woensdag als 'extremistisch' gebrandmerkt. Medewerkers van als extremistisch bestempelde bewegingen riskeren zware gevangenisstraffen in Rusland. Bovendien kondigde president Vladimir Poetin vorige week een wet af die medewerkers van deze organisaties verbiedt aan verkiezingen deel te nemen. Eerder hadden ook de Verenigde Staten al scherpe kritiek geuit. 'Met deze maatregel heeft Rusland een van de weinig overblijvende onafhankelijke politieke bewegingen van het land feitelijk gecriminaliseerd', stelde Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdag al vast. Net als de EU dringen de VS ook opnieuw aan op de onmiddellijke vrijlating van de voornaamste Russische criticaster van het Kremlin. President Joe Biden heeft volgende week in Zwitserland een ontmoeting met Poetin. De komende dagen zal de houding tegenover Rusland aan bod komen in het Engelse Cornwall, waar hij samen met de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie neerstrijkt voor een G7-top. 'We gaan ons geloof in open samenlevingen, multilateralisme en democratische waarden bevestigen', blikte de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vooruit. De anticorruptiestichting FBK heeft donderdag gezegd haar strijd te zullen voortzetten. De aankondiging komt er daags nadat de organisatie door de Russische justitie als extremistisch werd bestempeld. 'We werden wakker met een destructieve glimlach op onze lippen. We blijven de corruptie bestrijden', schreef FBK op Twitter, waarmee het ironisch verwees naar het extremistische label dat de organisatie woensdag kreeg opgeplakt. Medewerkers van als extremistisch bestempelde bewegingen riskeren zware gevangenisstraffen in Rusland. Bovendien kondigde president Vladimir Poetin vorige week een wet af die medewerkers van deze organisaties verbiedt aan verkiezingen deel te nemen. 'We zullen ons plan trekken, we evolueren, we passen ons aan', postte Navalny op Instagram. 'Maar we zullen niet terugdeinzen voor onze doelen en onze ideeën. Het is ons land en we hebben geen ander.' Ook Washington, Londen en de Europese Unie veroordeelden de beslissing scherp. Volgens een Kremlinwoordvoerster wijst de snelle reactie van de Verenigde Staten erop dat Navalny een Amerikaanse 'agent' is. 'Twee uur na de uitspraak leggen ze een speciale verklaring af', verklaarde Maria Zakharova op staatsradio Vesti-FM. 'Ze tonen zo'n politieke ijver omdat degenen die zij steunden geraakt worden.' De organisatie van Navalny, die zelf in een strafkolonie zit, staat te boek als de grootste oppositiepartij in Rusland.