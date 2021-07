De Europese Unie (EU) dreigt met sancties tegen Turkije indien het land doorzet met zijn plannen om de verlaten badplaats Varosha in het noordelijke deel van Cyprus te heropenen.

Dat blijkt uit een verklaring die de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell dinsdag heeft uitgestuurd.

Varosha

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Noord-Cypriotische ambtgenoot Ersin Tatar hadden vorige week hun voornemen bekendgemaakt om Varosha te heropenen. Dat wordt door Cyprus aanzien als een provocatie en een claim op het stadsdeel.

Varosha was een toeristische trekpleister, tot de Turkse invasie van 1974 de bewoners dwong het stadsdeel te ontvluchten. Sindsdien staat het resort in Famagusta onder Turkse controle, maar blijft het onbewoond.

'Provocatie'

Borrell spreekt van 'onaanvaardbare aankondigingen'. De Spanjaard herinnert eraan dat de Europese regeringsleiders in maart waren overeengekomen om maatregelen te nemen indien Turkije zich zou bezondigen aan 'nieuwe provocaties of unilaterale stappen in strijd met het internationale recht'.

Indien Turkije niet op zijn stappen terugkeert, dan zullen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken op hun volgende bijeenkomst mogelijke stappen bespreken, waarschuwde Borrell. De volgende ministerraad is begin september gepland.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.

Eerder had ook de VN-Veiligheidsraad de Turkse plannen al veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring stelden de leden van de Veiligheidsraad dat de plannen in strijd zijn met de VN-resoluties over de status van Cyprus.

Cyprus

Cyprus is sinds de invasie de facto opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het door Griekenland gesteunde zuiden is internationaal erkend en trad in 2004 toe tot de Europese Unie. Noord-Cyprus wordt enkel erkend door Turkije.

Turkije bepleit een tweestatenoplossing, maar dat is voor de EU onbespreekbaar. De onderhandelingen over een oplossing verkeren sinds 2017 in een impasse, en de kwestie blijft een belangrijke twistappel tussen de EU en Turkije, dat het voorbije jaar nochtans pogingen had ondernomen om de relaties te normaliseren.

Varosha op Google Maps

