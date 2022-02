De 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie bespreken donderdagavond, op hun top in Brussel, nieuwe sancties tegen Rusland die voor het land 'enorme en ernstige gevolgen' zullen hebben. Dat zeggen Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een gezamenlijke mededeling.

Hun mededeling komt er na het nieuws dat Rusland een grootschalige aanval op Oekraïne is gestart. Michel en von der Leyen, die eerder ook al via Twitter reageerden, zeggen 'de ongekende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne' te veroordelen. 'Met zijn niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire operaties begaat Rusland een ernstige schending van het internationaal recht en ondermijnt het de veiligheid en stabiliteit van heel de wereld.'

Woensdag al nodigde Michel de Europese leiders naar Brussel uit voor een extra top, die donderdag om 20 uur van start gaat.

Nadat de EU al een eerste pakket sancties tegen de Russische economie en hooggeplaatste medestanders van president Vladimir Poetin heeft aangenomen, zal op de top dus een tweede reeks maatregelen besproken worden. Die zullen 'enorme en ernstige gevolgen' voor Rusland hebben en zullen afgestemd worden met de trans-Atlantische partners van de EU, zeggen Michel en von der Leyen.

Voor zo'n gebruik van geweld en dwang is in de 21ste eeuw geen plaats. Charles Michel en Ursula von der Leyen

Als Commissievoorzitter zal von der Leyen het sanctiepakket voorbereiden, dat vervolgens door de Raad (de lidstaten) moet worden aangenomen. Om de top voor te bereiden, roept von der Leyen een extra college van haar Commissie bijeen. Die vergadering start om 9.30 uur.

In hun mededeling zeggen Michel, die namens de 27 EU-lidstaten spreekt, en von der Leyen dat Rusland 'meteen zijn vijandelijkheden moet stoppen, zijn leger uit Oekraïne moet terugtrekken en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig moet respecteren'. 'Voor zo'n gebruik van geweld en dwang is in de 21ste eeuw geen plaats.'

De twee EU-voorzitters betreuren het menselijke leed en zeggen dat de EU en haar lidstaten klaarstaan om snel politieke, financiële en humanitaire hulp te verstrekken.

