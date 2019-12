Erdogan stuurt allicht troepen naar Libië

Het Turkse parlement stemt begin volgende maand over een motie die het sturen van troepen naar Libië toelaat, zo heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag bekendgemaakt. Bedoeling is de regering van nationale eenheid (GNA) te steunen in de strijd tegen de troepen van de sterke man in oosten van het land, Khalifa Haftar.

© Reuters

Erdogan zei tijdens een toespraak in Ankara de motie te zullen indienen wanneer het parlement op 7 januari zijn werkzaamheden weer opneemt. 'Wij zullen ingaan op de uitnodiging van de legitieme Libische regering' om die militair te steunen. 'Wij steunen met alle middelen de regering in Tripoli, die weerstaat aan een putchistische generaal'. Het Turkse parlement heeft zaterdag al ingestemd met een akkoord omtrent militaire en veiligheidssamenwerking dat op 27 november met de GNA is ondertekend, toen de Libische regeringsleider Fayez al-Sarraj Istanboel bezocht. Het akkoord laat volgens Turkse leidinggevenden toe dat beide partijen militair en politiepersoneel naar elkaars landen sturen voor trainings- en opleidingsmissies. Maarschalk Haftar geniet steun van Saoedi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Die landen hebben gespannen of beperkte relates met Turkije of een andere bondgenoot van de GNA, Qatar.