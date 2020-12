Turkije maakt zich geen al te grote zorgen over de sancties die de EU-lidstaten op de top van donderdag en vrijdag tegen Ankara zouden kunnen treffen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd voor hij op het vliegtuig naar Azerbeidzjan stapte.

De Turkse president meent dat de Europese Unie er niet in slaagt zich eerlijk te gedragen tegenover zijn land. Hij voegde er wel aan toe dat sommige 'oprechte' staats- of regeringsleiders in de Europese Unie geholpen hebben om concrete maatregelen tegen Ankara te blokkeren.

Al sinds 2005 is Turkije kandidaat voor EU-lidmaatschap, maar al een paar jaar liggen die onderhandelingen de facto stil. De meest recente bron van spanning tussen Ankara en Brussel is het conflict over de Turkse aardgaszoektocht in de oostelijke Middellandse Zee. Volgens Griekenland en Cyprus hebben de Turken daar niets te zoeken. In oktober kwamen er nog geen sancties tegen Turkije, maar toen klonk het al dat die nog zouden kunnen volgen.

