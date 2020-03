De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Europa opgeroepen om zijn land meer te steunen in zijn inspanningen om een politieke oplossing in Syrië te bereiken. Enkel zo kan de migratiecrisis bedwongen worden, zo verklaarde hij in een toespraak voor een onderhoud met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel.

'Indien de Europese landen het probleem willen oplossen, dan moeten ze hun steun geven voor de politieke en humanitaire oplossingen die Turkije nastreeft in Syrië', zei Erdogan in Ankara. De president hoopt dat de Europeanen door de recente ontwikkelingen 'de waarheid' onder ogen willen zien. Hoe Europa Turkije zou moeten steunen, zei Erdogan niet. Het Turkse leger steunt in Syrië rebellengroepen die in het noordwestelijke Idlib strijden tegen de door Rusland gesteunde regeringstroepen van president Bashar al-Assad.

In Idlib zijn honderdduizenden mensen op de vlucht voor het geweld. Turkije, dat reeds 3,5 miljoen vluchtelingen herbergt, vreest een nieuwe toestroom en besloot vrijdag om de poorten naar Europa te openen. Sindsdien trokken duizenden migranten naar de grens met Griekenland om zich een weg te banen naar de Europese Unie. De Griekse regering, die wordt gesteund door de Europese Unie, is echter vastbesloten om illegale binnenkomsten te verhinderen. Woensdag kwam het opnieuw tot rellen. Migranten gooiden met stenen in de richting van de Griekse politie, die traangas inzetten. Erdogan sloot in 2016 een akkoord met de Europese Unie waarin hij zich engageert om migranten op Turks grondgebied te houden.

In ruil bieden de Europeanen 6 miljard euro steun voor de opvang van migranten aan, en de hervestiging van vluchtelingen op Europees grondgebied. De Europese Unie wil dat Erdogan dat akkoord respecteert en bestempelen de Turkse beslissing om de grens te openen als 'chantage'. Erdogan ontvangt woensdagmiddag Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. In Brussel komen woensdag de Europese ministers van Migratie bijeen om hun steun voor Griekenland uit te spreken en extra middelen voor grensbewaking te voorzien. Vrijdag buigen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich in Zagreb over de crisis in Syrië en de relaties met Turkije.

'Indien de Europese landen het probleem willen oplossen, dan moeten ze hun steun geven voor de politieke en humanitaire oplossingen die Turkije nastreeft in Syrië', zei Erdogan in Ankara. De president hoopt dat de Europeanen door de recente ontwikkelingen 'de waarheid' onder ogen willen zien. Hoe Europa Turkije zou moeten steunen, zei Erdogan niet. Het Turkse leger steunt in Syrië rebellengroepen die in het noordwestelijke Idlib strijden tegen de door Rusland gesteunde regeringstroepen van president Bashar al-Assad. In Idlib zijn honderdduizenden mensen op de vlucht voor het geweld. Turkije, dat reeds 3,5 miljoen vluchtelingen herbergt, vreest een nieuwe toestroom en besloot vrijdag om de poorten naar Europa te openen. Sindsdien trokken duizenden migranten naar de grens met Griekenland om zich een weg te banen naar de Europese Unie. De Griekse regering, die wordt gesteund door de Europese Unie, is echter vastbesloten om illegale binnenkomsten te verhinderen. Woensdag kwam het opnieuw tot rellen. Migranten gooiden met stenen in de richting van de Griekse politie, die traangas inzetten. Erdogan sloot in 2016 een akkoord met de Europese Unie waarin hij zich engageert om migranten op Turks grondgebied te houden. In ruil bieden de Europeanen 6 miljard euro steun voor de opvang van migranten aan, en de hervestiging van vluchtelingen op Europees grondgebied. De Europese Unie wil dat Erdogan dat akkoord respecteert en bestempelen de Turkse beslissing om de grens te openen als 'chantage'. Erdogan ontvangt woensdagmiddag Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. In Brussel komen woensdag de Europese ministers van Migratie bijeen om hun steun voor Griekenland uit te spreken en extra middelen voor grensbewaking te voorzien. Vrijdag buigen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich in Zagreb over de crisis in Syrië en de relaties met Turkije.