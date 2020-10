De voorbije dagen kwam het tot enkele harde confrontaties tussen Turks president Recep Tayyip Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Een nieuwe prent van het satirisch blad Charlie Hebdo verhit de gemoederen nog meer.

'Er zullen juridische en diplomatieke acties komen tegen de karikatuur', zo klonk het in een persbericht van de communicatiediensten van Erdogan, dat in het Frans werd opgesteld. Het parket van Ankara kondigde even later aan een onderzoek te openen naar de directie van Charlie Hebdo.

De prent, die dinsdagavond online gezet werd, toont Erdogan die in zijn zetel zit met een blikje in de hand, terwijl hij met zijn andere hand het lange gewaad van een gesluierde vrouw opheft. Het achterwerk van de vrouw is zo te zien, waarop Erdogan 'Oeh! De profeet!' zegt. Boven de prent staat 'Erdogan, privé is hij heel plezant'.

De voorbije dagen kwam het tot enkele harde confrontaties tussen Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, na de onthoofding van de Franse geschiedenisleraar die enkele Charlie Hebdo-cartoons van Mohammed aan zijn klas had laten zien. De uitspraken van Macron daarover vielen in Ankara in verkeerde aarde, en dinsdag riep Erdogan op tot een boycot van Franse producten omdat Macron de islam vijandig gezind zou zijn.

