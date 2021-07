De versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland gaan wel degelijk op 19 juli in. Dat heeft premier Boris Johnson gemeld tijdens een persconferentie. Eerder had minister van Gezondheid Sajid Javid het nieuws ook al bevestigd in het Britse parlement. Vandaag moest de Britse regering de knoop doorhakken of de situatie goed genoeg is om effectief het grootste deel van de coronamaatregelen op te heffen in Engeland.

Vanaf 19 juli zullen in Engeland onder meer de nachtclubs weer opengaan, zullen er geen beperkingen meer zijn voor de horeca en wordt telewerk niet meer aangeraden door de overheid. Ook verdwijnt de mondmaskerplicht, een controversiële beslissing die bij experts en de vakbonden voor ongerustheid zorgt.

Premier Johnson zei maandag dat het aan de Engelsen is om verantwoordelijk te zijn en aan anderen te denken. De regering raadt dan ook nog aan om op het openbaar vervoer een masker te dragen als het druk is.

'Leven met het virus'

Volgens Javid is het opheffen van de beperkingen 'de meest verantwoordelijke beslissing die we kunnen nemen', meldt de Britse openbare omroep BBC. 'Dit is niet het einde van de weg, maar een nieuwe fase van continue voorzichtigheid terwijl we leven met het virus en de risico's beheren.' Javid benadrukt dat we het virus nu eenmaal niet kunnen uitroeien en dat de volgende stap van de roadmap de beste kans geeft om terug te keren naar een normaal leven.

Hij herhaalt ook het argument van premier Boris Johnson dat het beter is om nu te heropenen dan na de vakantie, wanneer het weer opnieuw slechter wordt en iedereen weer naar school of naar het werk gaat.

Johnson stelde dat het vooral cruciaal is dat mensen zich laten vaccineren, aangezien vaccins het risico op besmetting, maar vooral op hospitalisatie en overlijden, beperken. Tegen volgende maandag is twee derde van de volwassen Britten volledig gevaccineerd en kunnen alle Britten die dat willen een eerste dosis hebben gekregen.

Coronapaspoorten

De premier raadt nachtclubs en andere horecazaken bovendien aan om covid-paspoorten te gebruiken om mensen toegang te geven, en stelde dat er nieuwe richtlijnen komen voor de meest kwetsbare Engelsen. De strenge inreisregels, inclusief quarantaine voor zij die terugkomen van een rode zone, blijven ook gelden.

Johnson herhaalde maandag ook nog eens dat het virus niet verdwenen is en dat er nog steeds besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zullen zijn. Maar het aantal opnames en overlijdens is vandaag in verhouding wel een pak lager dan een tijd geleden. Op 12 juli waren er 28.421 nieuwe besmettingen in Engeland en moest 461 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 2.352 patiënten in het ziekenhuis. Volgens experts zullen de versoepelingen, nu zoveel Britten gevaccineerd zijn, niet lijden tot een te grote druk op de ziekenhuizen.

De grootschalige versoepeling van de maatregelen was al in juni voorzien, maar door de deltavariant werd die een maand uitgesteld. De versoepelingen gelden enkel in Engeland. In Wales, Schotland en Noord-Ierland blijven wel nog regels van kracht. (Belga)

Vanaf 19 juli zullen in Engeland onder meer de nachtclubs weer opengaan, zullen er geen beperkingen meer zijn voor de horeca en wordt telewerk niet meer aangeraden door de overheid. Ook verdwijnt de mondmaskerplicht, een controversiële beslissing die bij experts en de vakbonden voor ongerustheid zorgt.Premier Johnson zei maandag dat het aan de Engelsen is om verantwoordelijk te zijn en aan anderen te denken. De regering raadt dan ook nog aan om op het openbaar vervoer een masker te dragen als het druk is.'Leven met het virus'Volgens Javid is het opheffen van de beperkingen 'de meest verantwoordelijke beslissing die we kunnen nemen', meldt de Britse openbare omroep BBC. 'Dit is niet het einde van de weg, maar een nieuwe fase van continue voorzichtigheid terwijl we leven met het virus en de risico's beheren.' Javid benadrukt dat we het virus nu eenmaal niet kunnen uitroeien en dat de volgende stap van de roadmap de beste kans geeft om terug te keren naar een normaal leven.Hij herhaalt ook het argument van premier Boris Johnson dat het beter is om nu te heropenen dan na de vakantie, wanneer het weer opnieuw slechter wordt en iedereen weer naar school of naar het werk gaat.Johnson stelde dat het vooral cruciaal is dat mensen zich laten vaccineren, aangezien vaccins het risico op besmetting, maar vooral op hospitalisatie en overlijden, beperken. Tegen volgende maandag is twee derde van de volwassen Britten volledig gevaccineerd en kunnen alle Britten die dat willen een eerste dosis hebben gekregen. CoronapaspoortenDe premier raadt nachtclubs en andere horecazaken bovendien aan om covid-paspoorten te gebruiken om mensen toegang te geven, en stelde dat er nieuwe richtlijnen komen voor de meest kwetsbare Engelsen. De strenge inreisregels, inclusief quarantaine voor zij die terugkomen van een rode zone, blijven ook gelden. Johnson herhaalde maandag ook nog eens dat het virus niet verdwenen is en dat er nog steeds besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zullen zijn. Maar het aantal opnames en overlijdens is vandaag in verhouding wel een pak lager dan een tijd geleden. Op 12 juli waren er 28.421 nieuwe besmettingen in Engeland en moest 461 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 2.352 patiënten in het ziekenhuis. Volgens experts zullen de versoepelingen, nu zoveel Britten gevaccineerd zijn, niet lijden tot een te grote druk op de ziekenhuizen. De grootschalige versoepeling van de maatregelen was al in juni voorzien, maar door de deltavariant werd die een maand uitgesteld. De versoepelingen gelden enkel in Engeland. In Wales, Schotland en Noord-Ierland blijven wel nog regels van kracht. (Belga)