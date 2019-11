Emmanuel Macron: 'Uitspraak over hersendode NAVO was nodig als wake-upcall'

De Franse president Emmanuel Macron blijft achter zijn uitspraak over een 'hersendode' NAVO staan, want die uitspraak was noodzakelijk omdat het bondgenootschap een 'wake-upcall' nodig had.

Dat zei Macron na afloop van een onderhoud met de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Strategische vragen 'De vragen die ik gesteld heb, zijn open vragen die niet opgelost zijn', zo deelde Macron na afloop van het gesprek mee op een persconferentie. De Franse president verwijst daarbij naar strategische kwesties over 'de vrede in Europa, de houding ten opzichte van Rusland en de rol van Turkije'. Ook de vraag wie de 'vijand' is van de NAVO, verdient volgens Macron een duidelijker antwoord. Zelf zegt hij vooral de strijd tegen het terrorisme als een belangrijke prioriteit te zien. 'De laatste twee tops gingen enkel over het uitwerken van een manier om de financiële kosten voor de Verenigde Staten te verlichten', aldus de Franse president. Volgens hem is er dan ook sprake van een 'flagrante loskoppeling' tussen de huidige debatten en de werkelijke uitdagingen van het bondgenootschap. Lees ook: Macron: 'We staan aan de rand van de afgrond' Waarom Macron de NAVO hersendood noemt Stoltenberg: 'Politiek rol versterken' NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg benadrukte dan weer dat 'de funderingen van de NAVO stevig' blijven, ondanks de huidige meningsverschillen binnen de alliantie. 'We zullen blijven doorgaan met het uitvoeren van aanpassingen en moderniseringen. En we zullen samen bekijken hoe we de politieke rol van de NAVO verder kunnen versterken.' De leiders van de NAVO-landen komen volgende week dinsdag en woensdag samen in Londen, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de organisatie.