Sebastian Kurz, de winnaar van de Oostenrijkse verkiezingen, zei maandag dat de internationale economische uitdagingen het belangrijkste gespreksonderwerp zullen zijn bij de coalitiegesprekken. Verwacht wordt dat hij gaat praten met de Groenen.

De conservatieve ÖVP van Kurz en de Groenen waren zondag de winnaars van de verkiezingen, met respectievelijk 37 en 14 procent van de stemmen. Kurz' voormalige extreemrechtse coalitiepartner, de door schandalen geplaagde FPÖ, wil voor de oppositie kiezen. 'De uitdaging zal zijn om in de toekomst goede economische groei te garanderen', zei Kurz aan de publieke radiozender Oe1. Hij verwees naar de vrees voor een recessie in Duitsland, de brexit die nog steeds niet geregeld is, en de gespannen handelsrelaties van de Verenigde Staten.

Hoewel hij eerder zijn streng migratiebeleid loofde, schoof hij het thema migratie niet als een belangrijk thema naar voren in het interview. De Groenen, die tegen zijn migratiebeleid zijn, zeiden maandag dat het klimaat voor hen de belangrijkste kwestie is. De partijleider van de Groenen zei dat hij misschien wel wil inbinden op zijn eis voor een CO2-belasting. 'Ik ben geen fan van de term', aldus Werner Kogler, die zei dat zijn partij een bredere strategie voor ogen heeft om de CO2-uitstoot te verminderen.