In Spanje hebben zaterdag duizenden mensen geprotesteerd tegen de lockdownmaatregelen die de regering heeft ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Ze eisten het ontslag van premier Pedro Sanchez. Ook in Duitsland vonden zaterdag veel kleine betogingen plaats.

De uiterst rechtse partij Vox had haar aanhangers opgeroepen om zaterdag in karavaan door de Spaanse steden te trekken en hun onvrede tegen de coronamaatregelen te tonen.

Madrid was het epicentrum van het protest. Honderden auto's en motorfietsen reden er door de stadslanen, maar er werden ook heel wat betogers gesignaleerd die te voet gingen en zich niet hielden aan de afstandsregels. Ook in steden als Barcelona, Valencia en Sevilla waren er demonstraties.

Vox verwijt de linkse regering van Sanchez het land economisch te "ruïneren" en de vrijheden van de 47 miljoen Spanjaarden illegaal te beperken. De conservatieve oppositiepartij PP uitte gelijkaardige kritiek, maar ze had haar achterban niet opgeroepen om deel te nemen aan de manifestatie van zaterdag.

Met meer dan 230.000 besmettingen en 28.000 overlijdens is Spanje één van de landen waar het coronavirus het hardst heeft toegeslagen. Sinds midden maart was een heel strenge lockdown van kracht, die nu stap per stap wordt versoepeld.

Ook in Duitsland, waar het virus veel minder slachtoffers maakte, vonden zaterdag weer verscheidene betogingen tegen coronamaatregelen plaats. Het ging volgens Duitse media veelal om kleine bijeenkomsten die zonder noemenswaardige incidenten verliepen. Slechts een bijeenkomst in Berlijn moest vroegtijdig worden beëindigd omdat er te veel mensen op af waren gekomen.

Zondag staat nog een demonstratie van de uiterst rechtse partij AfD in Stuttgart op het programma. Een gerechtshof in de deelstaat Baden-Württemberg gaf daar zaterdag toestemming voor na een verbod door de gemeente. Wel zijn er strenge voorwaarden gesteld. Zo mogen bijvoorbeeld niet meer dan honderd mensen deelnemen.

