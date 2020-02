Duizenden mensen zijn in de Poolse hoofdstad Warschau op straat gekomen om hun steun uit te drukken voor de hervorming van justitie die de regering heeft doorgevoerd. Ze kwamen samen voor het Grondwettelijk Hof en hadden Poolse vlaggen bij zich en banners waarmee ze kritiek uiten op de rechters in het land en de hervormingen van de regering steunen.

'Laat ons de regering steunen, zodat de hervorming van jusitie afgerond kan worden. We mogen geen stap achteruit zetten, heren. Geen enkele', zei organisator Adam Borowski, die gelinkt is aan de rechtse krant Gazeta Polska. Borowski uitte ook kritiek tegen de Europese Unie, die op gespannen voet staat met de Poolse regering vanwege de hervorming. 'De EU heeft het recht niet om zich te moeien met het Poolse juridische systeem', aangezien die niet onder de bevoegdheden van de EU valt, zei hij. Ook de rechtse regering van Hongars premier Viktor Orban gebruikt dat argument. 'EU-functionarissen misbruiken de wet... Wij zijn hier vandaag om onze soevereiniteit te verdedigen', aldus Borowski nog aan de manifestanten.

De Europese Unie meent dat de hervorming van de het Poolse juridische systeem een schending is van de gerechtelijke onafhankelijkheid en van het systeem van 'checks and balances'. Regeringspartij PiS meent dan weer dat de hervormingen van justitie, die ze corrupt en egoïstisch vindt, noodzakelijk zijn. De oppositie meent echter dat de echte problemen van het systeem met de hervorming niet worden opgelost en dat de regering in de plaats daarvan de controle wil krijgen over het gerechtelijk systeem.

De Europese Unie heeft ruim twee jaar geleden de zogenaamde artikel 7-procedure gelanceerd tegen Polen, omdat ze vreesde dat de regering in Polen de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht aan het ondermijnen was. In januari meldde het Europees Parlement echter nog, op basis van verschillende rapporten, dat de situatie in Polen sinds de lancering van die 'atoombomprocedures' nog slechter is geworden.

'Laat ons de regering steunen, zodat de hervorming van jusitie afgerond kan worden. We mogen geen stap achteruit zetten, heren. Geen enkele', zei organisator Adam Borowski, die gelinkt is aan de rechtse krant Gazeta Polska. Borowski uitte ook kritiek tegen de Europese Unie, die op gespannen voet staat met de Poolse regering vanwege de hervorming. 'De EU heeft het recht niet om zich te moeien met het Poolse juridische systeem', aangezien die niet onder de bevoegdheden van de EU valt, zei hij. Ook de rechtse regering van Hongars premier Viktor Orban gebruikt dat argument. 'EU-functionarissen misbruiken de wet... Wij zijn hier vandaag om onze soevereiniteit te verdedigen', aldus Borowski nog aan de manifestanten. De Europese Unie meent dat de hervorming van de het Poolse juridische systeem een schending is van de gerechtelijke onafhankelijkheid en van het systeem van 'checks and balances'. Regeringspartij PiS meent dan weer dat de hervormingen van justitie, die ze corrupt en egoïstisch vindt, noodzakelijk zijn. De oppositie meent echter dat de echte problemen van het systeem met de hervorming niet worden opgelost en dat de regering in de plaats daarvan de controle wil krijgen over het gerechtelijk systeem. De Europese Unie heeft ruim twee jaar geleden de zogenaamde artikel 7-procedure gelanceerd tegen Polen, omdat ze vreesde dat de regering in Polen de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht aan het ondermijnen was. In januari meldde het Europees Parlement echter nog, op basis van verschillende rapporten, dat de situatie in Polen sinds de lancering van die 'atoombomprocedures' nog slechter is geworden.