In een reactie op de uitzetting van drie Europese diplomaten uit Rusland hebben de Duitse, Zweedse en Poolse autoriteiten op hun beurt elk een Russische diplomaat uitgewezen. Dat hebben de regeringen van de drie landen maandag bijna tegelijkertijd gemeld.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag dat een medewerker van de Russische ambassade in Berlijn 'persona non grata' werd verklaard. Aan de basis van de opgelopen spanningen tussen beide landen ligt onder andere de opsluiting van Aleksej Navalny, de Russische oppositieleider die in Moskou werd opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken twitterde dat het een diplomaat van het Russische consulaat in Poznan het land uitzet, in een reactie op de recente 'ongerechtvaardigde uitzetting' van een Poolse diplomaat in Rusland.

Ook de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde maakte via Twitter bekend dat iemand van de Russische ambassade Zweden moet verlaten. 'Dit is een duidelijk antwoord op de onaanvaardbare beslissing om een Zweedse diplomaat uit te wijzen die enkel zijn taken vervulde', klonk het.

Manifestaties

Rusland wees vrijdag drie diplomaten uit Duitsland, Polen en Zweden uit omdat ze volgens Moskou hadden deelgenomen aan niet-toegelaten protesten. Sinds de arrestatie van Navalny worden in heel het land manifestaties gehouden voor zijn vrijlating.

De Russische autoriteiten hebben de aankondiging van de drie landen al bestempeld als een 'ongegronde' maatregel. 'De beslissing die vandaag werd genomen door Polen, Duitsland en Zweden is ongegrond en onvriendelijk', aldus woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hekelde andermaal de westerse 'inmenging' in de binnenlandse aangelegenheden van Rusland. (Belga)

