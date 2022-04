De Duitse regering heeft woensdag een versnelde omslag naar hernieuwbare energie voorgesteld. De bedoeling is om op die manier tegen 2030 voor 80 procent in hernieuwbare energie te voorzien.

'Dit is de grootste wijziging in het energiebeleid in decennia', klopte de Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck zich op de borst. Om de doelstelling van 80 procent hernieuwbare energie tegen 2030 en 100 procent tegen 2035 te halen, wil Duitsland hoofdzakelijk inzetten op wind- en zonne-energie.

Op die manier wil Duitsland het hoofd bieden aan 'een dubbele noodsituatie': de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne. Duitsland is momenteel namelijk nog in grote mate afhankelijk van Russisch gas. Het voorstel moet wel nog groen licht krijgen van het Duitse parlement. In 2021 was hernieuwbare energie goed voor 42 procent van het totale energieverbruik in Duitsland.

'Dit is de grootste wijziging in het energiebeleid in decennia', klopte de Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck zich op de borst. Om de doelstelling van 80 procent hernieuwbare energie tegen 2030 en 100 procent tegen 2035 te halen, wil Duitsland hoofdzakelijk inzetten op wind- en zonne-energie. Op die manier wil Duitsland het hoofd bieden aan 'een dubbele noodsituatie': de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne. Duitsland is momenteel namelijk nog in grote mate afhankelijk van Russisch gas. Het voorstel moet wel nog groen licht krijgen van het Duitse parlement. In 2021 was hernieuwbare energie goed voor 42 procent van het totale energieverbruik in Duitsland.