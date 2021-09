De Duitse regering trekt een extra 5,7 miljard euro uit voor groene maatregelen in de bouwsector, de enige sector in de Duitse economie die zijn klimaatdoelstellingen vorig jaar niet haalde.

De Duitse regering trekt een extra 5,7 miljard euro uit voor groene maatregelen in de bouwsector, de enige sector in de Duitse economie die zijn klimaatdoelstellingen vorig jaar niet haalde. Het geld moet dienen om gebouwen energie-efficiënter te maken.

Volgens minister van Economie Peter Altmaier zal het extra geld niet alleen helpen om de klimaatdoelstellingen te halen, hij zegt dat er ook jobs zullen bijkomen. 'Klimaatbescherming en betaalbaar wonen hoeven geen tegenstellingen te zijn', zei hij ook.

Volgens de Duitse klimaatwetgeving moet de verantwoordelijke minister maatregelen treffen als een sector zijn klimaattargets niet haalt.

In juli presenteerde de regering al een noodpakket met 5,8 miljard euro aan bijkomende middelen. Een raad van klimaatexperts waarschuwde toen dat de maatregelen niet zouden volstaan om de doelstellingen te halen.

