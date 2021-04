In grote delen van Duitsland is zaterdag de nieuwe coronanoodrem geactiveerd. Het gaat om een sluiting van culturele ruimtes, een lichte verstrenging van de contactbeperking en een avondklok van 22 uur tot 5 uur.

Een nieuwe federale wet schrijft voor dat die noodrem in werking treedt zodra in een district drie dagen op rij meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners opgetekend worden. Dat is intussen het geval voor grote steden zoals Berlijn, Keulen, Frankfurt en München, maar ook plattelandsregio's.

Over de wet werd hevig gedebatteerd, omdat het federale niveau met deze wet de staten kan overvleugelen. Bondskanselier Angela Merkel pleitte al langer voor zo'n wet, omdat de Duitse respons op het coronavirus tot nu te uiteenlopend was van regio tot regio.

Nu Berlijn een derde golf onder controle probeert te krijgen, beklemtonen Merkel en haar medestanders het belang van een uniforme aanpak. De noodrem bestaat uit een sluiting van culturele ruimtes, een lichte verstrenging van de contactbeperking en een avondklok van 22 uur tot 5 uur. Die avondklok is het meest controversiële element.

Als er meer dan 165 besmettingen gemeld worden, moeten scholen overschakelen naar afstandsonderwijs, voor niet-essentiële winkels gelden er nieuwe hygiëneregels en restaurants kunnen enkel meeneemmaaltijden aanbieden.

