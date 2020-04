Duitsland verlengt de strenge coronamaatregelen tot en met 3 mei. Pas daarna zijn enkele versoepelingen mogelijk, zoals op scholen. Kleinere winkels mogen volgende week al open. Dat zei bondskanselier Angela Merkel woensdag op een persconferentie na overleg met de deelstaten.

De meeste maatregelen waren al bekend geraakt, maar Merkel gaf woensdag nog tekst en uitleg bij die genomen beslissingen.

De bondskanselier riep de burgers opnieuw op zich te houden aan de beperkingen in de strijd tegen de coronapandemie. Wel is er duidelijk dat de ziekenhuizen, artsen en verplegend personeel niet overbelast zijn geraakt, zei Merkel. Maar dat is slechts 'een kwetsbaar tussentijds succes', waarschuwde ze.

Er is niet veel ruimte voor veranderingen of haast, zelfs als er goede bedoelingen achter zitten. Er is nog geen vaccin. 'Extreme voorzichtigheid' moet worden betracht. Tegelijkertijd bedankte de kanselier de burgers omdat ze zich grotendeels aan de beperkingen houden.

Het verbod op bijeenkomsten in Duitse gebedshuizen blijft tot nader order van kracht, zei Merkel. In kerken, moskeeën, synagogen of locaties van andere religieuze gemeenschappen zullen voorlopig geen religieuze vieringen en evenementen plaatsvinden.

Grote evenementen zullen in Duitsland nog tot 31 augustus verboden zijn. Concrete regels hierover, zoals over de omvang van de evenementen, moeten de deelstaten zelf invullen. Onder het verbod vallen onder andere concerten, schuttersfestivals en kermisevenementen.

Duitsland zal de beperkingen in 'kleine stapjes' moeten versoepelen, zei Merkel. Overeenstemming is er over een geleidelijke hervatting van de schoolactiviteiten vanaf 4 mei, te beginnen met de laatste klassen, die het ' jaar examens moeten afleggen.

Veel landen hebben strenge maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië heeft de meeste lockdownmaatregelen al verlengd tot 3 mei en Spanje tot 26 april. Ons land heeft de maatregelen verlengd tot 4 mei en Frankrijk tot 11 mei. In het Verenigd Koninkrijk wordt vermoedelijk deze week een besluit genomen over de duur van de beperkingen.

In de VS verschillen maatregelen per staat en hangt het vooral van gouverneurs af of die worden verlengd of versoepeld. Ze overleggen daar ook onderling over.

De meeste maatregelen waren al bekend geraakt, maar Merkel gaf woensdag nog tekst en uitleg bij die genomen beslissingen. De bondskanselier riep de burgers opnieuw op zich te houden aan de beperkingen in de strijd tegen de coronapandemie. Wel is er duidelijk dat de ziekenhuizen, artsen en verplegend personeel niet overbelast zijn geraakt, zei Merkel. Maar dat is slechts 'een kwetsbaar tussentijds succes', waarschuwde ze. Er is niet veel ruimte voor veranderingen of haast, zelfs als er goede bedoelingen achter zitten. Er is nog geen vaccin. 'Extreme voorzichtigheid' moet worden betracht. Tegelijkertijd bedankte de kanselier de burgers omdat ze zich grotendeels aan de beperkingen houden. Het verbod op bijeenkomsten in Duitse gebedshuizen blijft tot nader order van kracht, zei Merkel. In kerken, moskeeën, synagogen of locaties van andere religieuze gemeenschappen zullen voorlopig geen religieuze vieringen en evenementen plaatsvinden. Grote evenementen zullen in Duitsland nog tot 31 augustus verboden zijn. Concrete regels hierover, zoals over de omvang van de evenementen, moeten de deelstaten zelf invullen. Onder het verbod vallen onder andere concerten, schuttersfestivals en kermisevenementen. Duitsland zal de beperkingen in 'kleine stapjes' moeten versoepelen, zei Merkel. Overeenstemming is er over een geleidelijke hervatting van de schoolactiviteiten vanaf 4 mei, te beginnen met de laatste klassen, die het ' jaar examens moeten afleggen. Veel landen hebben strenge maatregelen afgekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië heeft de meeste lockdownmaatregelen al verlengd tot 3 mei en Spanje tot 26 april. Ons land heeft de maatregelen verlengd tot 4 mei en Frankrijk tot 11 mei. In het Verenigd Koninkrijk wordt vermoedelijk deze week een besluit genomen over de duur van de beperkingen.In de VS verschillen maatregelen per staat en hangt het vooral van gouverneurs af of die worden verlengd of versoepeld. Ze overleggen daar ook onderling over.