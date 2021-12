Frankrijk en Duitsland zijn van plan om betrokken te blijven bij de zoektocht naar een oplossing uit de Oekraïne-crisis. Ze hopen 'zo snel mogelijk' een overleg te kunnen houden met Rusland.

Dat laatste land houdt zich op dit moment nog afzijdig van de gesprekken binnen het zogenaamde Normandië-formaat. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zag donderdag in Parijs zijn nieuwe Duitse ambtgenoot, Annalena Baerbock.

De twee ministers verwelkomden alvast het onderhoud dat de Russische en Amerikaanse presidenten Vladimir Poetin en Joe Biden dinsdag via een videoverbinding hadden. Le Drian en Baerbock beklemtoonden de noodzaak om de 'communicatiekanalen open te houden om tot een de-escalatie te proberen komen'.

In november nog weigerde Moskou in te gaan op een uitnodiging van Parijs en Berlijn om binnen dat Normandië-formaat samen te komen. Frankrijk en Duitsland treden in het conflict tussen Rusland en Oekraïne al langer op als bemiddelaars. Poetin lijkt de voorkeur te geven aan rechtstreekse gesprekken met Biden in het conflict.

'Ik stel vast dat het Normandië-formaat niet in twijfel getrokken wordt', zei Le Drian. 'We weten wat er moet gebeuren. Er is nu nood aan politieke wil om dat te doen, en deze politieke wil kan duidelijk uitgesproken worden tijdens een bijeenkomst van het Normandië-formaat.'

Baerbock voegde eraan toe dat Rusland 'een zware politieke prijs en zeker een economische prijs zal betalen als de Oekraïense soevereniteit opnieuw geschonden wordt'.

Biden heeft gedreigd met 'zware economische sancties' als Rusland inderdaad Oekraïne zou binnenvallen, terwijl Poetin van zijn kant garanties vraagt over een bevriezing van de NAVO-uitbreiding.

Washington vreest dat de Russen een inval van Oekraïne voorbereiden. Uit satellietbeelden blijkt dat Moskou al tienduizenden soldaten aan de grens met Oekraïne geposteerd heeft.

