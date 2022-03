De Duitse minister van Milieu Steffi Lemke (Die Grünen) betreurt de beslissing van de Belgische federale regering om kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen uit zijn bezorgdheid.

Het kernkabinet besliste vrijdag om de twee reactoren tien jaar langer open te houden dan gepland. Ze zullen een aanvulling vormen op het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), het subsidiemechanisme voor vervangcapaciteit in de vorm van onder meer nieuwe gascentrales. Die combinatie moet ervoor zorgen dat de energiebevoorrading 'in alle scenario's' gegarandeerd wordt, zei premier Alexander De Croo.

De Duitse milieuminister Lemke zegt zaterdag er vanuit te gaan dat België snel de grensoverschrijdende milieueffectenrapportage zal opstarten. De bezorgdheid van de bevolking in en rond Aken - op zo'n 80 kilometer van Tihange - moet ernstig genomen worden, waarschuwt ze.

Zelf komt Duitsland niet terug op zijn kernuitstap, die na de kernramp in het Japanse Fukushima beslist werd. De stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne dwongen ook de regering in Berlijn de voorbije weken om de argumenten pro en contra kernenergie op een rijtje te zetten, maar het resultaat was duidelijk, aldus Lemke. 'Een kleine bijdrage aan de energievoorziening zou grote economische, juridische en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Dat zou niet verstandig en ook niet te rechtvaardigen zijn.'

Veiligheid

'Zeker in crisistijden als deze vind ik een levensduurverlenging op gronden van bevoorradingszekerheid niet verdedigbaar. Dat kan ons zelfs nog kwetsbaarder maken', aldus Lemke. Volgens haar toont de wereldwijde bezorgdheid om de veiligheid van kerncentrales in Oekraïne op dramatische wijze aan welke mogelijke schade die centrales kunnen aanrichten. 'We bevinden ons in een situatie waarin we onze energiebevoorrading zeer snel crisisbestendig moeten maken. Dat moeten we doen door meer in te zetten op hernieuwbare energie.'

Lemke is niet de enige Duitse politicus die de beslissing betreurt. Het Duitse Kamerlid Oliver Krischer - die voor de Duitse groenen Aken en Noordrijn-Westfalen vertegenwoordigt in de Bundestag - noemt de verlenging van de twee reactoren 'onbegrijpelijk'.

Ook in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan de Belgische grens, is er ongerustheid. Het ministerie van Economie en Energie van Noordrijn-Westfalen zegt dat het bezorgd is om de veiligheid en eist een intensief onderzoek van de reactoren die worden verlengd. Het is aan België om te beslissen over de energiebevoorrading, aldus het ministerie, 'maar daarbij moet rekening worden gehouden met de veiligheidsvereisten en dus ook de bezorgdheden van Europese buurlanden'. Noordrijn-Westfalen dringt aan op 'transparantie, een omvattend grensoverschrijdend onderzoek naar de milieu-impact en het gebruik van strenge standaarden in het veilgheidsonderzoek'.

Aken en Noordrijn-Westfalen eisen al lang dat Tihange wordt stilgegelegd.

