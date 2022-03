Duitsland bereidt zich voor op een mogelijke leveringsstop van aardgas uit Rusland en heeft woensdag de eerste fase van zijn 'noodplan' geactiveerd. Dat maakte de Duitse minister van Economie, Robert Habeck, bekend.

Er wordt een taskforce opgericht die de situatie van de gasbevoorrading dagelijks moet monitoren. Habeck riep de Duitse bedrijven en gezinnen ook op om gas te besparen waar mogelijk.

Het noodplan voorziet in drie crisisniveaus, waarvan nu een eerste - de zogenaamde early warning - is geactiveerd. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, beklemtoont de Duitse minister, van tekorten is nog geen sprake.

Maar de maatregel komt er omdat Rusland de voorbije dagen herhaaldelijk verklaarde dat het voor gasleveringen enkel nog betalingen in roebel zal aanvaarden, wat het Westen dan weer weigerde.

'Er zijn momenteel geen knelpunten in de bevoorrading. Maar we moeten voorzorgsmaatregelen opvoeren om voorbereid te zijn op een escalatie van Rusland', verklaarde de minister woensdag. 'Een crisisteam, dat bestaat uit overheden en energieleveranciers, evalueert de situatie dag na dag en neemt, indien nodig, verdere maatregelen om de bevoorradingszekerheid te vergroten'.

Belgisch noodplan

Ook België heeft noodplannen klaar, mocht Rusland de gaskraan effectief dichtdraaien, zo bevestigde netbeheerder Fluxys eerder deze maand. Die noodplannen bestaan onder meer uit een zogenaamd 'afschakelplan' dat de jongste weken verder werd verfijnd.

Gezinnen worden, net als in Duitsland, beschouwd als 'beschermde klanten' en zullen dus niet in de kou worden gezet, maar men zou bijvoorbeeld aan industriële grootverbruikers kunnen vragen om minder gas te gebruiken.

Anderzijds is er ook voorzien in een Europees solidariteitsmechanisme, waarbij buurlanden elkaar volgens bepaalde procedures moeten helpen in geval van gastekorten.

