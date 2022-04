De Duitse politie heeft woensdag in 11 van de 16 deelstaten invallen gedaan tegen wat ze rechts-extremistische groeperingen noemt. Daarbij waren ongeveer 800 politieagenten betrokken. De inlichtingendienst spreekt van een groot succes.

De invallen begonnen woensdagochtend. De politie heeft 50 verdachten in het vizier.

Er zijn volgens Duitse media in ieder geval 4 mensen aangehouden in Eisenach. Die worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. De stad in de deelstaat Thüringen zou de spil vormen van een rechts-extremistisch netwerk.

Een van de plekken waar een huiszoeking is uitgevoerd, is het Thüringse hoofdkwartier van de NPD, de kleine extreemrechtse Nationaaldemocratische Partij van Duitsland.

De vier arrestanten zijn betrokken bij een vechtsportclub in Eisenach, Knockout 51. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van bekende linkse activisten. Ze zouden ook geweld hebben proberen uitlokken tijdens de vele betogingen tegen de coronamaatregelen.

De politie is ook in actie gekomen tegen een al in 2020 verboden club, Combat 18. Daar zouden verdachten het verbod genegeerd hebben.

De invallen waren 'een belangrijke klap voor het gewelddadige deel van de politieke rechterzijde en een groot succes voor de veiligheidsdiensten', zei Thomas Haldenweg, voorzitter van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst.

