Duitse politie pakt tien vermoedelijke islamisten op die 'ernstige misdaad' planden

De Duitse politie heeft bij operaties in de westelijke deelstaten Baden-Württemberg en Noord-Rijnland-Westfalen tien vermoedelijke islamisten opgepakt op verdenking van terrorisme.

De tien worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het plannen van een 'ernstige misdaad tegen de staat', zo heeft een woordvoerder van het parket in Dusseldorf meegedeeld. Er waren geen aanwijzingen voor een concrete aanslag of een concreet doelwit, klinkt het wel. De politie onderzoekt of er sprake is van banden met de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS). 'We vermoeden dat het om een splintergroep van IS of om sympathisanten gaat', zegt de parketwoordvoerder.

De acties van de zwaarbewapende politieagenten vonden plaats in de steden Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg en Ulm. De operaties waren vrijdagavond van start gegaan en duurden tot zaterdagmorgen. 'We moeten nu nagaan of we gevonden hebben naar wat we zochten', aldus nog het parket. Volgens de website van het regionale blad Rheinische Post werd er onder meer gezocht naar explosieven. Minstens een van de tien opgepakte verdachten is afkomstig van Tadzjikistan. Over de nationaliteit van de negen anderen is nog niets bekend.