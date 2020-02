De Duitse politie heeft vrijdag op dertien locaties in zes deelstaten huiszoeking uitgevoerd in een onderzoek naar een verdachte extreemrechtse terreurgroepering. Daarop werden twaalf mensen gearresteerd, meldt het federale parket.

Vier van hen worden ervan verdacht een extreemrechtse groepering 'van terroristische aard' te hebben gevormd. Alle twaalf verdachten zijn Duitse burgers en zullen vrijdag of zaterdag voor de rechter moeten verschijnen. De groepering wordt ervan verdacht aanvallen te hebben gepland op politici, asielzoekers en moslims. De plannen haden nog geen concrete vorm aangenomen, maar volgens het parket wilde de groepering een soort van burgeroorlog in Duitsland ontketenen.

Acht anderen worden ervan verdacht de groep te steunen en zouden financiële steun willen bieden, wapens aanleveren en helpen bij toekomstige aanslagen. De eerste verdenkingen tegen de groep waren niet voldoende om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen. De nieuwe huiszoekingen waren bedoeld om meer bewijzen te verzamelen en vonden plaats in Baden-Württemberg, Beieren, Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen, Rijnland-Palts en Saksen-Anhalt.

