Duitse minister maakt opening voor Europees depositogarantiestelsel

Komt er dan toch nog schot in de onderhandelingen over een Europees systeem voor de bescherming van spaartegoeden? Duitsland staat al jaren op de rem, maar in een tribune in de krant The Financial Times heeft minister van Financiën Olaf Scholz woensdag de boodschap uitgestuurd dat hij wil praten over deze ontbrekende hoeksteen van de Europese bankenunie.

Olaf Scholz