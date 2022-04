Lisa Paus (de Groenen), de Duitse minister van Financiën, wordt de nieuwe minister van Gezinszaken. Ze volgt Anne Spiegel op, die maandag haar ontslag aankondigde.

Lisa Paus (de Groenen), de Duitse minister van Financiën, wordt de nieuwe minister van Gezinszaken. Dat bevestigen bronnen uit regeringskringen aan het Duitse persagentschap dpa. Paus volgt zo Anne Spiegel op, die maandag haar ontslag aankondigde na aanhoudende kritiek op de manier waarop ze vorig jaar de overstromingsramp had aangepakt. Toen was Spiegel nog minister van Milieu van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Ze was kort na de ramp voor vier weken op vakantie vertrokken.

De bronnen bevestigen dat de 53-jarige Paus, die tot de linkerflank van de partij behoort, de nieuwe federale minister voor Gezinszaken wordt. Paus zetelt sinds 2009 in de Bundestag. Ze heeft jarenlange ervaring in financieel en economisch beleid op haar conto staan. Ze wordt ook gezien als een van de trekkers van de Groenen voor een basiskinderbijslag. Dat is een van de voornaamste wetgevende projecten van de huidige centrumlinkse coalitie, waartoe ook de sociaaldemocraten (SPD) en de liberalen (FDP) behoren.

De ministerwissel heeft het evenwicht in de coalitie, onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz (SPD), niet aangetast, omdat zowel Spiegel als Paus bij de Groenen horen. Ook binnen de partij is er geen onevenwicht ontstaan: drie van de vijf aangeleverde ministers worden eerder als centrumpolitici beschouwd, de zogenaamde 'Realos', terwijl twee, onder wie Paus, eerder links zijn. Voor partijleider Ricarda Lang moest Spiegel bovendien opgevolgd worden door een andere vrouw.

De overstromingsramp van medio juli heeft in de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen meer dan 180 mensen het leven gekost. In Rijnland-Palts raakten 750 mensen gewond en werden heel wat infrastructuur en huizen verwoest. Veel mensen wonen nog steeds in noodwoningen of alternatieve huisvesting.

