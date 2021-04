De Duitse politieke partij Die Grünen (De Groenen) heeft maandag voor het eerst nadrukkelijk een kanselierskandidaat naar voren geschoven: de partij wil dat covoorzitter Annalena Baerbock na de parlementsverkiezingen in september bondskanselier Angela Merkel opvolgt.

De beslissing moet nog worden bevestigd op het partijcongres in juni, maar de goedkeuring wordt als zeker beschouwd. Samen met covoorzitter Robert Habeck (51) geeft Baerbock (40) leiding aan Die Grünen. De milieupartij zit in de peilingen de christendemocraten (CDU) van Merkel op de hielen. De kans dat Duitsland na 16 jaar Merkel een groene bondskanselier krijgt, is niet onbestaande. Baerbock heeft bij haar nominatie opgeroepen tot een nieuw begin voor Duitsland.

Het samenwerkingsverband, de Union, van CDU en CSU wordt geplaagd door interne verdeeldheid over wie de bondskanselier moet gaan opvolgen: tussen Armin Laschet en Markus Söder is een ware machtsstrijd aan de gang. De Groenen toonden zich daarentegen eensgezind en profileerden zich door één enkele kanselierskandidaat naar voren te schuiven. In het verleden trokken ze met twee kandidaten naar de verkiezingen.

Baerbock zetelt sinds 2013 in het Duitse parlement. Ze beloofde dat klimaatbeleid een speerpunt zal zijn. 'Ik sta voor vernieuwing, anderen zullen de status quo vertegenwoordigen', zei de politica op een persconferentie, met Habeck aan haar zijde. Hij erkende dat hij ook graag lijstrekker was geworden, maar dat de keuze op Baerbock viel. Hij beschreef zijn covoorzitter als een 'strijdlustige, gefocuste, wilskrachtige vrouw die precies weet wat ze wilt'. (Belga)

De beslissing moet nog worden bevestigd op het partijcongres in juni, maar de goedkeuring wordt als zeker beschouwd. Samen met covoorzitter Robert Habeck (51) geeft Baerbock (40) leiding aan Die Grünen. De milieupartij zit in de peilingen de christendemocraten (CDU) van Merkel op de hielen. De kans dat Duitsland na 16 jaar Merkel een groene bondskanselier krijgt, is niet onbestaande. Baerbock heeft bij haar nominatie opgeroepen tot een nieuw begin voor Duitsland.Het samenwerkingsverband, de Union, van CDU en CSU wordt geplaagd door interne verdeeldheid over wie de bondskanselier moet gaan opvolgen: tussen Armin Laschet en Markus Söder is een ware machtsstrijd aan de gang. De Groenen toonden zich daarentegen eensgezind en profileerden zich door één enkele kanselierskandidaat naar voren te schuiven. In het verleden trokken ze met twee kandidaten naar de verkiezingen. Baerbock zetelt sinds 2013 in het Duitse parlement. Ze beloofde dat klimaatbeleid een speerpunt zal zijn. 'Ik sta voor vernieuwing, anderen zullen de status quo vertegenwoordigen', zei de politica op een persconferentie, met Habeck aan haar zijde. Hij erkende dat hij ook graag lijstrekker was geworden, maar dat de keuze op Baerbock viel. Hij beschreef zijn covoorzitter als een 'strijdlustige, gefocuste, wilskrachtige vrouw die precies weet wat ze wilt'. (Belga)