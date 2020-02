In de Duitse oostelijke deelstaat Thüringen is Thomas Kemmerich van de liberale partij FDP verrassend verkozen tot minister-president. Hij is de eerste regeringsleider in Duitsland die zich laat verkiezen met stemmen van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD).

Bij de stemming woensdag in het deelstaatparlement in Erfurt haalde Kemmerich het in de beslissende derde stemronde verrassend van Bodo Ramelow, de uittredende minister-president van de extreemlinkse Die Linke. Kemmerich kreeg 45 stemmen, Ramelow 44. Klaarblijkelijk kreeg de FDP'er ook stemmen van de christendemocratische CDU en van AfD. De door de rechts-populistische partij naar voren geschoven maar partijloze kandidaat Christoph Kindervater kreeg geen stemmen in de derde ronde.

De FDP haalde bij de deelstaatverkiezingen eind oktober 2019 maar net de kiesdrempel van 5 procent. Die Linke van Ramelow won die stembusgang weliswaar met 31 procent van de stemmen, maar coalitiepartners SPD en Groenen verloren duidelijk. In het deelstaatparlement is rood-rood-groen slechts goed voor 42 van de 90 zitjes. AfD werd de tweede sterkste fractie.

Ramelow was sinds 2014 minister-president van Thüringen en de eerste regeringsleider van Die Linke in Duitsland. Hij mikte eigenlijk op een rood-rood-groene minderheidsregering. Dinsdag hadden de uittredende coalitiepartners nog een regeringsakkoord ondertekend.

Bij de stemming woensdag in het deelstaatparlement in Erfurt haalde Kemmerich het in de beslissende derde stemronde verrassend van Bodo Ramelow, de uittredende minister-president van de extreemlinkse Die Linke. Kemmerich kreeg 45 stemmen, Ramelow 44. Klaarblijkelijk kreeg de FDP'er ook stemmen van de christendemocratische CDU en van AfD. De door de rechts-populistische partij naar voren geschoven maar partijloze kandidaat Christoph Kindervater kreeg geen stemmen in de derde ronde. De FDP haalde bij de deelstaatverkiezingen eind oktober 2019 maar net de kiesdrempel van 5 procent. Die Linke van Ramelow won die stembusgang weliswaar met 31 procent van de stemmen, maar coalitiepartners SPD en Groenen verloren duidelijk. In het deelstaatparlement is rood-rood-groen slechts goed voor 42 van de 90 zitjes. AfD werd de tweede sterkste fractie. Ramelow was sinds 2014 minister-president van Thüringen en de eerste regeringsleider van Die Linke in Duitsland. Hij mikte eigenlijk op een rood-rood-groene minderheidsregering. Dinsdag hadden de uittredende coalitiepartners nog een regeringsakkoord ondertekend.