Duitse buitenlandminister sluit deelname aan Hormuz-missie uit

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt dat zijn land niet zal deelnemen aan de door VS van president Donald Trump geleide missie in de Straat van Hormuz. 'De Duitse regering zal niet deelnemen aan de maritieme missie die voorgesteld en gepland wordt door de VS', zei Maas in Warschau.

Een Amerikaanse militair in de Straat van Hormuz op 18 juli 2019.

De VS vroegen ook België om deel te nemen aan een dergelijke missie. Die moet olietankers in de Perzische Golf beschermen. De voorbije weken liepen de spanningen in de strategisch belangrijke Straat van Hormuz op tussen de VS en Groot-Brittannië enerzijds, en Iran anderzijds. Lees ook: Stuurt België schepen naar de Straat van Hormuz? 'Met welke middelen moeten we dat doen?'